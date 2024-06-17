انطلاق أولى المناظرات للانتخابات الرئاسية الإيرانية مساء اليوم الاثنين

العالم - ايران

وستبدء أولى المناظرات الانتخابية وموضوعها الاقتصاد مساء اليوم عند الساعة الثامنة وذلك بعد مرور أربعة أيام على الموائد المستديرة وعرض الأفلام الوثائقية للمرشحين.

وخططت وسائل الإعلام الوطنية لإقامة 5 مناظرات مدة كل منها 4 ساعات ستبث على قناة تلفزيونية واحدة، في حين كان من المقرر في السابق إقامة 3 مناظرات متلفزة مدة كل منها 4 ساعات.

وفي هذه المرة، سيكون لدى كل مرشح رئاسي المزيد من الفرص للظهور في المناظرات المتلفزة.

وبحسب جدول البث الذي حددته هيئة الإذاعة والتلفزيون، ستجرى المناظرات في التواريخ التالية: الاثنين 17 يونيو والخميس 20 يونيو والجمعة 21 يوليو والاثنين 24 يوليو والثلاثاء 25 يوليو، وبحسب البرنامج فإن المناظرات ستكون من الساعة 20.00 إلى الساعة 24.00.

وكان محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران قد قال في تصريح له: تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024.

وفي تصريح لتسنيم قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، إنه بحسب التنسيق مع مجلس صيانة الدستور، فإن الانتخابات الرئاسية للدورة الرابعة عشرة ستكون شبه إلكترونية ولن يكون هناك سوى قطع ورقية للتصويت ولن نستخدم الصناديق الإلكترونية.

وتم تحديد يوم 28 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.