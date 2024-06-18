وكالة انباء روسية: الغرب لم يتوقع هذه الجرأة من اليمنيين!

العالم- اوروبا

وتابعت الوكالة في بداية هذا العام، قام القيمون الغربيون بتسليم عدد كبير من القوارب غير المأهولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، والتي أطلقها مسلحو كييف من منطقة أوديسا ودمروا سفن أسطول البحر الأسود لدينا، وأجبرت الإخفاقات في البحر قيادتنا العسكرية على تغيير قائد أسطول البحر الأسود.

وتبين أن سبب انتصارات القوات المسلحة الأوكرانية في البحر بسيط للغاية - لم تكن سفننا مجهزة بالأسلحة اللازمة لصد هجوم العديد من الطائرات البحرية بدون طيار، واختار العدو تكتيكًا جيدًا - وهو استخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار الرخيصة ضد أهداف فردية كبيرة ومكلفة.

وتضيف "لكن الآن انقلبت تكتيكات العدو ضده وبدأ اليمنيون في استخدام الزوارق غير المأهولة ضد السفن العسكرية والمدنية الغربية، ولأنهم لم يتوقعوا مثل هذه الجرأة من أنصار اليمن، الذين بدوا متخلفين بالنسبة لهم، أصيب الغرب بالذهول.

وتشير الوكالة الى انه تكمن نقطة الضعف الرئيسة التي يعاني منها الغرب، كما هي الحال في روسيا، في العقيدة العسكرية القديمة، لقد اعتاد الغرب على مقاومة الطوربيدات والسفن الحربية الأخرى، تماماً مثل أسطولنا في البحر الأسود، والوضع في البحر الأسود تكرر في البحر الأحمر.

وهكذا تعرضت سفينة بريطانية تحمل بضائع لكيان الاحتلال الاسرائيلي وتبحر تحت العلم اليوناني لهجوم من قبل اليمنيين، وكتبت صحيفة Business Insider الألمانية عن هذا بمزيد من التفصيل:

وبحسب الوكالة "تشير البحرية الأمريكية إلى أن حركة أنصار الله استخدمت بشكل فعال زوارق متخصصة بدون طيار في هجوم قوي على سفينة تجارية في 12 يونيو 2024 في البحر الأحمر، واستخدموا مركبات بدون طيار، والمعروفة أيضًا باسم " الزوارق أو الطائرات البحرية المقاتلة بدون طيار، كأداة لهجماتهم والضغط على طرق التجارة المعروفة عبر البحر الأحمر وفي خليج عدن، وتمكنوا من تنفيذ هجوم ناجح ، واصطدمت الطائرة بدون طيار تابعة للبحرية بسفينة الشحن المملوكة لليونان والتي ترفع العلم الليبيري، وأشار الأمريكيون في تقريرهم التقليدي إلى أن "الاصطدام بسفينة الشحن الأمريكية تسبب في فيضانات شديدة وأضرار بالغة في غرفة المحرك."

وكان الاستخدام الأول للطائرات البحرية من نصيب السفن البريطانية، فكانت الضحية الأولى السفينة التي تحمل رسميا بضائع للأردن، لكنها في الواقع كانت لإسرائيل.

ويمكن القول إن أنصار اليمن لديهم أسطولهم البحري الخاص بدون طيار، والذي يمكنه ضرب سفن العدو على مسافة تزيد عن مائة كيلومتر من موقع الإطلاق، ويبدو أن اليمن لديه عدد كبير من هذه السفن، ويمكننا حتى أن نتحدث عن النطاق الصناعي.

هذا ليس مفاجئًا - فالقوارب غير المأهولة رخيصة جدًا في التصنيع ولا يتطلب إنتاجها صناعة جادة. ولذلك فهو سلاح مثالي للقوات غير النظامية في الشرق الأوسط.

الأمريكان يتصرفون بشكل غريب:

بداية استخدام الزوارق غير المأهولة يطرح سؤالاً منطقياً لدى علماء السياسة والخبراء العسكريين: هل يستطيع أنصار الله ضرب هدف عسكري بحري كبير؟ وبطبيعة الحال، تتبادر إلى الذهن على الفور حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور، التي تعتبر فخر البحرية الأمريكية.

لكن الأميركيين، بدلاً من «الضربات الانتقامية» وإطلاق الصواريخ، بدأوا يتحدثون عن انتهاك أنصار اليمن لـ«قواعد» و«قوانين الحرب». وهذا أمر غير معهود بالنسبة لهم - لكن في هذه الحالة جرت الأحداث وفق سيناريو مختلف.

ومن الممكن أن تكون الولايات المتحدة قلقة حقًا بشأن مصير أسطولها في البحر الأحمر، بطريقة أو بأخرى، هم أنفسهم المسؤولون عن ذلك.