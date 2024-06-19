لقاء بين بوتين وكيم جون أون بشوارع بيونغ يانغ..عن ماذا تكلما؟

العالم- اسيا والباسيفيك

وقالت الوكالة: "تبادل القادة خلال مرورهما بالسيارة في شوارع بيونغ يانغ الجميلة الأفكار ووجهات النظر من أجل تنمية أكثر موثوقية للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا وفقا للتطلعات والإرادة المشتركة لشعبي البلدين".

كما أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الرئيس بوتين "أعرب عن سعادته بزيارته لبيونغ يانغ وعن امتنانه العميق لأن الرفيق كيم جونغ أون ذهب إلى المطار لاستقباله بحرارة".

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون لم يتمكن من إخفاء فرحته بلقاء فلاديمير بوتين في مطار بيونغ يانغ، وأجرى محادثة من القلب إلى القلب مع الزعيم الروسي.

وذكرت: "الرفيق كيم جونغ أون، غير قادر على احتواء فرحته بلقاء الرفيق بوتين مرة أخرى في بيونغ يانغ، بعد أكثر من 270 يوما من لقائه في قاعدة فوستوتشني الفضائية في سبتمبر 2023، وصافحه واحتضنه بحرارة".

ومن المطار، اصطحب كيم جونغ أون بوتين في السيارة الخاصة للرئيس الروسي إلى مقر إقامة كومسوسان للضيوف رفيعي المستوى، وفي الوقت نفسه فإن كيم جونغ أون "واصل محادثة من القلب إلى القلب معه".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة دولة تستغرق يومين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث استقبله في المطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.