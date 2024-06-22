كاميرا العالم توثّق ما خلفه الإحتلال جراء حصاره لمنزل في جنين

العالم - خاص بالعالم

واستمرارا لسياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي ينتهجها في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة جنين ومخيمها حاصر جيش الاحتلال الاسرائيلي هذا المنزل، وأحرق تلك المركبة التي تعود لاسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية عسكرية دامت لعدة ساعات في حي الجابرية في مدينه جنين.

الاحتلال الاسرائيلي يواصل اقتحاماته لمخيم جنين ولمدينة جنين منذ اكثر من ثلاثة أعوام بعد ظهور المقاومة المسلحه داخل هذا المخيم، الا ان اهالي منزل يؤكدون بأنه لم يكن موجوداً داخل هذا المنزل أي نوع من المقاومة او أي مقاومين، ولكن كتيبة جنين - سرايا القدس، قالت بعدة بيانات لها خلال هذه العملية العسكرية بانهم اشتبكوا مع جيش الاحتلال الاسرائيلي بمحيط هذه المنطقة التي يتواجد فيها الاحتلال الاسرائيلي ويحاول القضاء على المقاومة الفلسطينية ضمن عملياته العسكرية وضمن خطواته الاستباقية كما يقول في إعلامه العبري لعدم تنفيذ عمليات في العمق الاحتلال الاسرائيلي.

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