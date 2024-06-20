تدشين ثالث مشروع ضخم للسكك الحديد في إبران

العالم - ايران

وقال مساعد وزير الطرق وتخطيط المدن، المدير التنفيذي للشركة التخصصية لصناعة وتطوير البنى التحتية للنقل خير الله خادمي ان هذا الخط الحديدي هو اخر جزء من الممر البحري الشمال الى الجنوب.

واضاف ان هذا الخط الحديدي يبلغ طوله 37 كليومترا ومع المحطات 40 كيلومترا، وتبلغ سعته الاستيعابية في النقل والشحن 7 ملايين طن وبامكانه نقل 600 الف مسافر. ونظرا الى قلة اعداد المسافرين في هذا الخط، فان طاقته للشحن تصل الى 10 ملايين طن.

وتابع ان هذا المسار بوصفه الممر العام الحديدي-البحري من روسيا وفنلندا من شمال اوروبا، بطول 13 الف كيلومترا، يمر عبر الاراضي الايراني ويصل الى ميناء بومباي.

واوضح ان خط حديد رشت-كاسبين هو جزء من مشروع الشحن والنقل الدولي ومع تدشينه، يتم نقل بضائع شرق اسيا والهند الى بحر قزوين ومن ثم الى ميناء استراخان الروسي.

واكد ان هذا المسار ومقارنة بالمسار الحالي الذي يمر عبر قناة السويس، يقلص الفترة من 45 يوما الى 25 يوما والنفقات حتى 30 بالمائة.

وهذا الخط، يربط الخليج الفارسي ببحر قزوين، وتبلغ سعته الاستيعابية للمسافرين حتى 300 الف شخص، وفي مجال شحن البضائع، 3 ملايين طن في السنة الاولى وفي السنوات اللاحقة تصل طاقته الاستيعابية الى 7 ملايين طن.