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فيديو خاص: صحفي يكشف إطلاق رشقات صاروخية قبل قليل من وسط القطاع!!

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن المقاومة الفلسطينية في اليوم الـ 259 من العدوان الاسرائيلي على القطاع مازالت بقوتها وشراستها وتطلق الرشقات الصاروخية على العمق الاسرائيلي وتوجه الضربات في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية وتواجد قوات الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا: قبل قليل انطلقت رشقة صاروخية جديدة من وسط القطاع اي المحافظة الوسطى باتجاه الاراضي المحتلة التي دوت فيها صفارات الانذار، وسط استمرار القصف المدفعي الاسرائيلي العنيف على مدينة غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية المستمرة في رفح.

واوضح مراسل العالم: كما استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مديkة غزة، بالتحديد من حي الشجاعية وحي الزيتون ومرآب البلدية بالقرب من ملعب اليرموك ما ادى الى استشهاد 5 من عمال البلدية الذين يعملون على تشغيل مضخات تنقل المياه الى النازحين والمواطنين في مناطق النزوح والمنازل.

للمزيد شاهدو الفيديو المرفق ....

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