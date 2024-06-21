فيديو خاص: صحفي يكشف إطلاق رشقات صاروخية قبل قليل من وسط القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا: قبل قليل انطلقت رشقة صاروخية جديدة من وسط القطاع اي المحافظة الوسطى باتجاه الاراضي المحتلة التي دوت فيها صفارات الانذار، وسط استمرار القصف المدفعي الاسرائيلي العنيف على مدينة غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية المستمرة في رفح.

واوضح مراسل العالم: كما استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مديkة غزة، بالتحديد من حي الشجاعية وحي الزيتون ومرآب البلدية بالقرب من ملعب اليرموك ما ادى الى استشهاد 5 من عمال البلدية الذين يعملون على تشغيل مضخات تنقل المياه الى النازحين والمواطنين في مناطق النزوح والمنازل.

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