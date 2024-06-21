البنتاغون يفتح الباب لأوكرانيا لضرب روسيا وسط انقسامات وتحذيرات

العالم - خاص بالعالم

خطوة اخرى نحو مزيد من التأزم تخطوها الاوضاع في اوكرانيا، بعد موقف للبنتاغون اكد فيه ان أوكرانيا بإمكانها استخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب القوات الروسية ليس فقط في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة خاركيف الأوكرانية، وإنما في أي مكان عبر الحدود مع روسيا،في قضية تثير انقاسما شديدا بين حلفاء كييف الغربيين كإيطاليا والمانيا وفرنسا..



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر، في وقت سابق، من خطر اندلاع صراع عالمي إذا أعطت الدول الغربية موافقتها لأوكرانيا على استخدام أسلحتها لضرب الأراضي الروسية، وهو ما أثار مخاوف من لجوئه إلى استخدام السلاح النووي.



بموازاة تلك التطورات ،تواصل القوات الروسية التقدم والسيطرة على مزيد من القرى الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيا ودونيتسك ..وتشهد كوبيانسك وبوكروفسك وكوراخوفي وفريميفكا على الجبهة الشرقية مواجهات عنيفة، في حين تتواصل المعارك الطاحنة في الشرق والجنوب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت سبعين مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم خلال الليل. واضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت ست مسيرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود.



في المواقف اكدت دول الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل ستنطلق الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي.



من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لإجراء مناقشات واسعة النطاق حول القضايا المتعلقة بإنشاء نظام أمني أوراسي مع مختلف التكتلات، بما في ذلك مع الناتو.

وشددت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف على أن التهديدات الناشئة للأمن الأوراسي تأتي من الخط العدواني لحلف الناتو حيث يريد الغرب تدمير البنية الأمنية في الفضاء الأوراسي.



يشار إلى أن الرئيس بوتين كان أعلن مؤخرا عن مبادرة لحل الازمة في اوكرانيا، لكنها لم تحظ حتى الآن بقبول من كييف ورعاتها الغربيين، الذين يواصلون دعمها بالسلاح.