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فيديو خاص: مسؤول يهاجم المرشحين الستة، ماذا قال؟!!

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

انتقد أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة في ايران سعيد محمد، المرشح الرئاسي السابق، لقناة العالم الاخبارية: المرشحون الستة لـ الانتخابات الرئاسية الايرانية التي ستجري يوم الجمعة القادم، لم يقدموا شرحا تفصيليا عن برامجهم الاقتصادية وغيرها ويكتفون بالكلام العام.

العالم - ايران تنتخب

واشار محمد الى ان الانتخابات الرئاسية تجري بشكل استثنائي قبل سنة من موعدها المقرر مسبقا بحسب الدستور، وذلك على خلفية استشهاد الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث تحطة طائرته مع عدد من المسؤولين في حكومته.

واعتبر محمد ان المرشحين فوجئوا بالانتخابات ولم يتمكنوا من اعداد برامجهم وحملاتهم الانتخابية بشكل جيد، ولذلك لم يتمكنوا من تقديم برامج شفافة وواضحة.

واوضح ان الوعود التي يقدمها المرشحون تكاد تكون واحدة في المضمون وتتلخص في حل المشاكل الاقتصادية والاهتمام بالطبقات الضعيفة من المجتمع، مشيرا الى ان العبرة هي في تنفيذها.

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