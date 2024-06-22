توصية هامة وجهها قائد الثورة الاسلامية الى مرشحي إنتخابات الرئاسة

العالم- ايران



وبمناسبة اسبوع القضاء الوطني وذكرى استشهاد آية الله السيد محمد حسيني بهشتي استقبل آية الله خامنئي اليوم السبت عددا من المسؤولين في السلطة القضائية.

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال خطاب له في هذا اللقاء: "يجب على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون الاهتمام برأي الآخرين، كما يجب ان تعمل بطريقة تجعل الرأي العام يشعر بان السلطة القضائية هي مكان تنفيذ العدالة حقا".

كما أشار آية الله خامنئي الى الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية للمرشحين وتصريحاتهم الدعائية وقال: "يجب على المرشحين للإنتخابات الرئاسية تجنب تصريحات تفرح الأعداء".

وسُمي في ايران ذكرى استشهاد آية الله السيد محمد حسيني بهشتي مع 72 من زملائه الذين استشهدوا في انفجار قنبلة إرهابية في يونيو 1981بأسبوع القضاء في إيران. وشغل آية الله بهشتي منصب رئيس السلطة القضائية في السنوات الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية.

يتبع..