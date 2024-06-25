زاكاني: ميثاقي مع الشعب الايراني هو الدستور + فيديو

العالم - ايران

وقال زاكاني ان حكومة الخدمة على استعداد تقديم خدماتها في اطار تحقيق انجاز القانون بابعاده المختلفة، معتبرا انه دخل الى هذا المعترك من اجل العدالة والتوزيع العادل للامكانيات وخلق الثروة بمشاركة الشعب.

وقدم زاكاني برنامج من صفحتين حول اعمار وازدهار البلاد ولحل مشاكل الناس وتحقيق السيادة الشعبية.موضحا ان الخطوة الاولى هي دفع الذهب للناس، حيث يدفع لكل شخص 20 مليون تومان في السنة من الذهب، واعدا با يعود ثمن البنزين الى 1500 تومان بدلا من 3000 تومان.

واشار الى انه عندما يتكمن الناس من توفير حاجاتهم فيما يتعلق بالغاز والكهرباء والنفط والبنزين فانهم سيستلمون ذلك بضمانة الذهب، وهذا الاعتبار يمكنهم استرداده في اي وقت يريدونه بسعر اليوم. معتبرا ان كل الشعب سيكون ثريا، 95 % من الناس سيربحون بهذه الخطة الا الذين سيكون استخدامهم اكبر، ان هذا هو اهم مشروع يمكن تنفيذه من اليوم الاول وسيحل مشاكل الناس.

وبين ان الحزمة الثانية هي قضية السكن في مجال توفير السكن والاستئجار . اما عن حزمة الصحة فاكد ضرورة عدم وجود مشكلة سداد لاي مرضى، مشيرا الى ان هذه حزمه يدعمها النخب الطبية وستفيد الشعب باكماله وخاصة طبقات الدنيا، واكد ضرورة توفير الامن الغذائي والا يكون هناك جياع وفق هذا المشروع.

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