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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 25-06-2024

الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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