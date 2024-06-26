متظاهرون يغلقون اهم شوارع تل ابيب ويطالبون بصفقة تبادل

العالم-الاحتلال

وقالت "هيئة البث العبرية الرسمية"، إن "متظاهرين إسرائيليين أغلقوا شارع ديزنغوف وسط تل أبيب أمام حركة السيارات، وحملوا لافتة حمراء كبيرة كتب عليها اتفاق رهائن فورا، وصورا لأسرى إسرائيليين".

وجاءت الاحتجاجات بناء على دعوة تحت عنوان "يوم الاحتجاج القطري لاستعادة المختطفين والمختطفات"، وسط تلويح المنظمين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ودعوتهم إلى إضراب تحذيري غدا، الخميس.

وبحسب منظمي الاحتجاجات اليوم، فإنه من المزمع أن تمتد المظاهرات اليوم إلى 50 موقع وبلدة في البلاد، بالإضافة إلى مظاهرة في نيويورك.

ويطالب المتظاهرون يوقف الحرب على غزة واستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنظم مساء اليوم، الأربعاء، مسيرة في تل أبيب بمشاركة عائلات أسرى وصولا إلى مدخل مقر وزارة الأمن في المدينة.

وفي تل أبيب، تظاهر العشرات عند دوار "ديزنغوف" قبل أن يقوموا بإغلاق الشارع الواقع في وسط المدينة لنحو نصف ساعة.

كما أغلق متظاهرون آخرون شارع 65 عند مفرق "كركور"، ما أدى إلى اختناقات مرورية، فيما نظمت مظاهرة في بئر السبع وأخرى في بلدة "ميتار" المجاورة لها.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت عائلات الأسرى الإسرائيليين من احتجاجاتها المطالبة باتفاق تبادل أسرى مع الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

وتتهم "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق "تل أبيب" مكاسب.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن نحو 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.