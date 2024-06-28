حزب الله يستهدف أجهزة ‏تجسسية اسرائيلية بموقع 'بركة ريشا'

العالم - لبنان

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان بهذا الخصوص:‏ انه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28-6-2024 الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الجمعة، ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات.

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:42 من بعد ظهر يوم الجمعة 28-6-2024 ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏

واطلقت نيران مباشرة من لبنان، في اتجاه هدف عسكري إسرائيلي في محيط "عرب العرامشة".

وسائل إعلام عبرية أكدت، من جهتها، سماع أصوات انفجارات في "كفار بلوم" و"عمير" في الجليل الأعلى، عقب دوي صفارات الإنذار هناك.

وفي وقتٍ سابق، أشار الإعلام العبري الى دوي صفارات الإنذار في "زرعيت" و"شوميرا" و"عرب العرامشة".

هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات الجنوبية، واستهدف قصفاً مدفعياً إسرائيلياً أطراف بلدتي كفركلا والخيام في جنوبي لبنان.

وأمس، قصفت المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

كذلك، شنت المقاومة هجوماً جوياً، عبر مسيرات انقضاضية، على موقع الناقورة البحري لأماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، وأصابهم إصابة مباشرة، واستهدف أيضاً موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.