شاهد..هذا ما كشف في المناظرة الأولى بين بايدن وترامب

العالم - خاص بالعالم

المناظرة التي اثارت الجدل قبل وخلال وبعد حدوثها ،شهدت تبادلا للاتهامات بين بايدن وترامب،في قضايا عدة كالعدوان على غزة ،والحرب في اوكرانيا والاقتصاد وقضايا داخلية شائكة اهمها الهجرة.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "الشخص الوحيد على هذه المنصة الذي أدين بارتكاب جرائم هو الرجل الذي أنظر إليه الآن. والحقيقة هي أنه لم يبذل أي جهد من جانبه لوقف ما كان يحدث في الكابيتول هيل".



وعلى وقع الاتهامات والاتهامات المضادة ،خلال تسعين دقيقة، بدا بايدن مترددا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترامب يشن هجوما تلو الآخر ضد غريمه بايدن.



وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: "لو كان لدينا رئيس حقيقي، لما غزا بوتين أوكرانيا أبدا..هذه الحرب سأجد حلا لها بصفتي رئيسا منتخبا قبل تسلم مهامي في العشرين من كانون الثاني/يناير".



مراقبون اجمعوا على ان المناظرة كشفت ضعف بايدن ،واكاذيب ترامب ،وشهدت إدلاءات خاطئة وغير دقيقة على لساني الطرفين ..وبحسب السي ان ان، حاول المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية كسب التأييد، خلال المناظرة .



وفي موقف ملفت، لم يتعهد ترامب الذي لم يعترف يوما بهزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020، باحترام نتيجة الاستحقاق المقبل في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر. كما نفى مرة جديدة أي مسؤولية له في الهجوم الذي شنه أنصاره على الكونغرس في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير عام 2021.