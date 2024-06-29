موقع أكسيوس: مساع أميركية جديدة لوقف اطلاق النار في غزة

العالم - الأميركيتان

موقع 'أكسيوس' الأميركي كشف في تقرير أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً بصياغة جديدة لبعض أجزاء الاتفاق الذي أعلن عنه بايدن في أيار/ مايو الماضي، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

أكسيوس استند في تقريره إلى تصريحات مصادر مطلعة على المفاوضات المتعثرة، وأشار إلى أن الصياغة الجديدة التي لم يعلن عنها من قبل، هي تعديل للمقترح الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب، وأعلن عنه بايدن في خطاب ألقاه الشهر الماضي.

المصادر أفادت بأن الجهود الأميركية التي تتعاون فيها واشنطن مع وسطاء قطريين ومصريين تركز على المادة الثامنة في المقترح السابق المتعلقة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين تل ابيب وحماس خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تشمل تحديد شروط دقيقة للمرحلة الثانية الرامية إلى التوصل إلى هدوء مستدام في غزة.

كما أشارت المصادر، وفق أكسيوس، إلى أن حماس ترغب في أن تركز تلك المفاوضات على عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الإحتلال مقابل كل جندي أو أسير لدى حماس في غزة.

وأضافت المصادر أن المسؤولين الأميركيين طرحوا صياغة جديدة للمادة الثامنة من أجل تقليل حجم الفجوة بين الجانبين، ويضغطون على قطر ومصر من أجل دفعهم للضغط على حماس للقبول بالمقترح الجديد.

وكانت حماس قد رفضت الاقتراح الإسرائيلي الذي سبق أن أعلنه بايدن، مشددة على مطالبتها بأن أي اتفاق يجب أن ينص على وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، والعودة غير المشروطة للفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.