فرنسا.. مارين لوبن: معسكر ماكرون تم محوه عمليا

العالم - اوروبا

وقالت لوبن التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين اظهروا "ارادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس ايمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين الى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة".

هذا وأفادت وكالة "فرانس برس" الأحد، بأن اليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني، تصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، فيما حلّ معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث، وفقاً لتقديرات أولية.

وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفة "لي إيكو"، أشار إلى أن حزب التجمع الوطني في طريقه للفوز بنسبة 37% من الأصوات، بزيادة نقطتين عما كان عليه قبل أكثر من أسبوع، في حين قدر استطلاع آخر أجراه تلفزيون "BFM" أن الحزب اليميني المتطرف قد يفوز ما بين 260 و295 مقعداً، مما قد يمنحه أغلبية مطلقة بين 577 دائرة انتخابية.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يساري واسع ولكن هش، يمكن أن تحصل على 28% من الأصوات بينما تتأخر كتلة ماكرون الوسطية بنسبة 20%.