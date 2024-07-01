اليمين المتطرف يتصدّر إنتخابات فرنسا

العالم – باختصار

الجبهة الشعبية الجديدة الممثلة بتيار اليسار حصلت على 28% من أصوات الناخبين.

بينما لم يحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا على حوالي 21% من الأصوات.

لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية او مطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات.



ماكرون دعا الناخبين في بلاده الى تحالف كبير في مواجهة التطرف.



في حين دعا رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى منع اقصى اليمين من الهيمنة على البرلمان.



في إطار ردود الفعل الشعبية خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتظاهر ضد صعود اليمين المتطرف.



زعيم حزب التجمع الوطني اليميني جوردان برديلا: أعتزم أن أصبح رئيسا لوزراء كل الشعب الفرنسي.

زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان: معسكر ماكرون تم محوه عمليا.



رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: نتائج الإنتخابات تشكل هزيمة ثقيله لماكرون.

خبراء: من المرجح أن الجولة الثاني من الإنتخابات ستخوض فرنسا الى الانقسام.

متابعون خطاب أحزاب اليمين حول الأمن والهجرة استقطب الغاضبين من السياسات الحكومية.

اعتمد اليمين المتطرف في حملته شعار "نحن في بلدنا" الذي يوجز بينه الى رفض الاجانب.



فوز اليمين المتطرف في الاغلبية النيابية سيفتح الباب أمام أزمه سياسية واسعة النطاق في فرنسا.

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