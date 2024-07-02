قتلى باحتجاجات شمالي سوريا ضد أعمال عنف طالت سوريين في تركيا

العالم - سوريا

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من مناطق بشمالي سوريا إشعال النار في إطارات السيارات بينما يُسمع صوت إطلاق الرصاص.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تُظهر دخول مدرعات تركية إلى شمالي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أعمال العنف شهدت تبادلا لإطلاق الرصاص مع قوات تركية متمركزة في تلك المناطق.

وأشارت إلى وقوع أعمال عنف في مدينة أعزاز، ونقلت عن مصور يعمل معها في مدينة الباب أن مسلحين أطلقوا الرصاص على شاحنات بضائع تركية في المدينة.

ونقلت الفرنسية عن مصادر سورية أن المظاهرات شملت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ومناطق في إدلب تحتللها “هيئة تحرير الشام” وفصائل متحالفة معها.

بدوره، دعا ما يسمى بـ“الائتلاف الوطني السوري” إلى “ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك الشائعات وخطاب الكراهية والعنصريين الذين يحرضون على الفوضى والأذى”.

وقال الائتلاف في بيان “نهيب بأهلنا المقيمين في تركيا ضرورة التعامل مع الحوادث الفردية أو الجماعية عن طريق القوانين والسلطات التركية المسؤولة عن الأمن ومكافحة الشغب والانتهاكات، التي بادرت مساء أمس إجراءاتها لضبط الأمن وحماية السكان، وما زالت مستمرة في جهودها لعدم تكرار ما حدث”.