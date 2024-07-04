شاهد.. لا مكان آمن في غزة جراء غدر الإحتلال وتواصل حرب الإبادة

العالم - خاص بالعالم

تسعة من كل عشرة أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل داخل القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ نحو تسعة أشهر و أحدث تقديرات الأمم المتحدة أشارت إلى نزوح مليون وتسعمئة ألف شخص في غزة مرات عدة وصلت في بعض الحالات لعشر مرات مؤكدة حاجة جميع سكان القطاع إلى مساعدات عاجلة .



وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو :"'96% من السكان في غزة يعانون حالة الطوارئ أو انعدام الأمن الغذائي الكارثي وأكثر من 250 الف فلسطيني تأثروا بأوامر الإخلاء الاسرائيلية الأخيرة".



الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن قرابة مليوني فلسطيني نزحوا من مناطقهم وأن أوضاعهم تزداد مأساوية مشيرا إلى أن حياة ربع مليون شخص يقطنون المناطق المهددة بالإخلاء في خان يونس ورفح مهددة بالخطر خطر بطش الاحتلال بغاراته وقذائفه واستهدافه للنازحين في كل مكان وخطر الإصابة بوباء الكوليرا جراء تلوث مياه الشرب مشددًا على أن منطقة المواصي غير آمنة للنزوح إليها.



ومنطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة واحدة من خدع المناطق الآمنة التي حولها الاحتلال إلى حمامات دم وارتكب مجازر مروعة فيها محرقا خيام النازحين وموقعا المزيد والمزيد من الشهداء والجرحى.

وباتت عبارة 'لا مكان آمن في غزة' جراء غدر الاحتلال تقال وتردد الى جانب حرب الإبادة الاسرائيلية..في كل يوم وساعة من ساعات العدوان الهمجي على غزة وأهلها.

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