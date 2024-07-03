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مستشارة الرئيس السوري تتعرض لحادث سير وتدخل العناية المشددة

مستشارة الرئيس السوري تتعرض لحادث سير وتدخل العناية المشددة
الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

ذكر المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية أن المستشارة الخاصة لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر الثلاثاء.

العالم - سوریا

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار.

وأوضح أن السيارة تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

وبرز اسم لونا الشبل التي تنحدر من مدينة السويداء جنوب سوريا كإعلامية بعد تخرجها من جامعة دمشق عام 2003، وفي منتصف 2010، تسلمت رئاسة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.

وتزوجت لونا الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها عنه، تزوجت من الرئيس السابق لاتحاد الطلبة في سوريا عمار ساعاتي.

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