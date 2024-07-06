تطورات صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على أجواء التفاؤل التي يشيعها الإسرائيليون في تحليلاتهم بشأن رد حماس على الصفقة وإمكانيه إبرامها في وقت قريب تستند الى ما تقوله مصادر الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهات مهنية قريبة منها وعليه فإن الإعتقاد السائد أن أمر الصفقه قد بات مرهونا بنتنياهو ولا أحد غيره.

وفيما يتعلق بطبيعة أجواء التفاؤل داخل كيان بشأن إبرام صفقة التبادل وحول صحتها رغم تأكيدات نتنياهو بأنه لا يريد أساسا إنهاء هذه الحرب، أكد الباحث السياسي والمتابع للشأن الاسرائيلي د. بسام اسماعيل، أنه لابد من تقييم الواقع الميداني بالدرجة الاولى حتى نتحدث على أن هذا التفاؤل يستند الى تنازلات من قبل حماس ام أن الأمر مرتبط بالواقع الاسرائيلي وحتى الآن فإن حركة حماس تقاتل لو أنها في الأيام الأولى من الحرب، ونحن نشهد على انجازات كبيرة سواء في رفح او في الشجاعية او غيرها.

ولفت اسماعيل إلى أن المعطى يتعلق بالواقع الإسرائيلي والمعطيات الميدانية بالاضافة الى الواقع الداخلي من المظاهرات، وما يحدث في جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة يوحي بأنه يسعى وبكل قوة من أجل وقف اطلاق النار، وبالتالي فان نتنياهو في زاوية معينة لا يستطيع بعد الآن أن يبرر العمل العسكري، حيث لا يوجد أي نتائج يمكن ان يعتد بها، وبالتالي نعتقد ان التفاؤل هو تفاؤل مصطنع اساسه اقتنان اقتناء نتنياهو بان المسار الذي اعتمده منذ تسعه أشهر لم يؤدي إلى نتيجة لا على مستوى المواجهة في قطاع غزة، ولا على مستوى الواقع السياسي في الداخل الاسرائيلي.

وتطرق البرنامج إلى نتنياهو الذي لا يريد إنهاء هذه الحرب، لا في المرحلة الاولى ولا حتى في المرحلة الثانية من هذه الصفقة، هذه قناعه الكثيرين في الكيان، ومنهم من يرى ان إخراج القوات الاسرائيلية من غزة سيكون مجرد إعلان لا أكثر ولا أقل وهذا ما سيسبب له مشكلة كبيرة.

وناقش البرنامج مشكلة نتنياهو الكبيرة المتمثلة في أنه اذا أبرمت الصفقة فستبدأ مشكلة الحكومة فنظرة عائلات الأسرى مقتولين في غزه للحكومة، والفشل في تحقيق أهداف هذا العدوان، واطلاق آلاف المقاومين الفلسطينيين من سجون الإحتلال سيقربان أجل هذه الحكومة وموعد الإنتخابات المبكرة

كما بحث البرنامج فيما يدعيه نتنياهو من إعلان النصر القريب على المقاومة وتصفية حماس في رفح وقطاع غزة سيعلنه رسميا في كلمته أمام الكونغرس الأمريكي في أواخر الشهر الجاري بحسب مستشار سابق لرئيس الحكومة.

ضيف البرنامج:

الباحث السياسي والمتابع للشأن الإسرائيلي د. وسام اسماعيل

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