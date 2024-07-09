بالفیديو.. القسام تقنص جنديا صهيونيا بحي تل الهوى في غزة

العالم - فلسطين

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها العسكرية والنوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أنحاء القطاع كافة، وفي المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه "فكّك المقاومة فيها".

وفي أحدث عمليات كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، استهدف مجاهدو الكتائب 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في شارع بغداد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي حي تل الهوا في مدينة غزة، أكّدت كتائب القسام "تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9"، ما أدّى إلى احتراقهما بصورة كاملة قرب مسجد خالد بن الوليد غربي الحي.