اليوم الـ282 للعدوان..إصابات برصاص الاحتلال بمدن الضفة واقتحام قرى

العالم - فلسطين المحتلة

هذا فيما شددت فيه قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا، واقتحمت قرى رمانة وزبوبا وجلبون في محافظة جنين.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ"وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)" بأن مواجهات اندلعت في حارة بحر بالبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في كتفه الأيمن، ونقل إلى عيادة بالبلدة ومنها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وفي شرق قلقيلية، أصيب مواطنان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في قلقيلية تعاملت مع إصابتين، إحداهما بالفخذ والأخرى أسفل البطن، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على مداخل أريحا

في هذه الاثناء، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حواجزها المقامة على مداخل مدينة أريحا، وأعاقت حركة المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمات مرورية وتوقف شبه تام لحركة المركبات الخارجة من المدينة.

قوات الاحتلال تقتحم رمانة وزبوبا وجلبون في جنين

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى رمانة وزبوبا وجلبون في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن جيش الاحتلال اقتحم قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، وسير آلياته العسكرية في شوارع القريتين، كما اقتحم قرية جلبون شمال شرق المدينة وسير آلياته العسكرية ونشر فرقة مشاة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .