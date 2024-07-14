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تركيا تقرر سحب الجنسية التركية من هذه الفئة

تركيا تقرر سحب الجنسية التركية من هذه الفئة
الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

وافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قرار قدمه حزب "هدى بار" على سحب الجنسية من المواطنين الأتراك الحاملين لجنسية الاحتلال ويؤدون الخدمة العسكرية في الكيان، بهدف حماية المصالح القومية التركية.

العالم- تركيا

ووافق البرلمان مبدئيا على مناقشة مشروع قرار لتجريد هؤلاء المواطنين من الجنسية التركية ومصادرة أصول مواطنين تركيين إسرائيليين انضموا إلى جيش الإحتلال وشاركوا في الإبادة الجماعية للمسلمين في غزة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية.

ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.

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