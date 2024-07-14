تسلل الإحتلال الى غزة عبر "شاحنة مساعدات" .. القسام تصداهم

العالم - فلسطين

وفي التفاصيل، أوضحت كتائب القسام، في بلاغ عسكري عبر منصة "تليغرام"، "تمكن مجاهدونا من رصد قوة إسرائيلية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات" شرقي رفح وايقاع افرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت، "وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل، قام مجاهدونا بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد، وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام مركبات مدنية أو شاحنات مساعدات لتنفيذ عمليات عسكرية بين السكان المدنيين؛ سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت أنها قتلت جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في كمينين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان- إنها تمكنت من تفجير حقل ألغام في قوة هندسة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشوكة شرق مدينة رفح.

وفي بيان آخر، أكدت القسام أنها أوقعت رتل آليات إسرائيلية في كمين شرق مدينة رفح أيضا. وقالت إن مقاتليها تمكنوا كذلك من تدمير 3 دبابات وناقلة جند تابعة للاحتلال في المحور نفسه.

وفي تطور آخر، قال الجناح العسكري لحركة حماس إنه استهدف عربة صهيونية، بقذيفة مضادة للدروع وأوقع جنود الاحتلال قربها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وتأتي العمليات الجديدة لكتائب القسام في مدينتي رفح وغزة بينما تستمر المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في أحياء جنوب غرب مدينة غزة.