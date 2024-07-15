استشهاد 5 مدنيين بينهم 3 اطفال بقصف الاحتلال مخيم المغازي للاجئين

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ذكرت مصادر طبية، أن أطفالًا مصابون وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط القطاع.

يأتي ذلك في وقت لا زالت قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فيه ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 283 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.



وجددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف، فجر اليوم الاثنين، في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفي محيط شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة، وحيي الصبرة تل الهوى بمدينة غزة.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مراسله، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الاثنين، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

كما واصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في عدة أحياء من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وشنّ طيران الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، عدة غارات عنيفة استهدفت عددًا من المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وتجدد إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية في محيط دوار الكويت جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وسقطت قذيفة مدفعية، عقب قصف مدفعي إسرائيلي، في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو مدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. بينما استهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية على وسط القطاع أرضا بمحيط مسجد أبو مدين قرب مدرسة أبو حلو جنوب شرقي البريج

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمالي النصيرات. بينما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا سكنيا في مخيم البريج.

وقصفت مدفعية الاحتلال، مناطق شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة وبلدة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى. بينما هزّت انفجارات عنيفة مدينة غزة نتيجة عمليات استهداف وقصف إسرائيلية بالمدفعية الطيران الحربي.

وشهدت منطقة مخيم المغازي وسط قطاع غزة استهدافًا عنيفًا من الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين شرق خانيونس دون الإبلاغ عن إصابات.