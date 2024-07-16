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داعش يتبنى الهجوم على مسجد في العاصمة العمانية

داعش يتبنى الهجوم على مسجد في العاصمة العمانية
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف مسجدا في سلطنة عمان.

العالم - عمان

وأعلن التنظيم الإرهابي، عبر قناته على تليجرام، مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في العاصمة العمانية الذي أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص ومقتل الجناة وإصابة العشرات.

بيان الشرطة العمانية

وأعلنت شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

ووفق البيان الصادر عن شرطة عمان السلطانية؛ فقد أسفرت الحادث عن وفاة 6 أشخاص ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى المؤسسات الصحي لتلقي العلاج، لافتا إلى استمرار عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة .

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