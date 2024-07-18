آخر مستجدات العدوان.. 6 شهداء وعدة إصابات في قصف على غزة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن أربعة مواطنين استشهدوا إثر استهداف الاحتلال تجمع مواطنين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة، بينما استشهد مواطن جراء استهداف طيران الاحتلال منزلا بجوار مسجد الجولاني في حي التفاح، شرق المدينة.

ونوه مراسلنا باستشهاد فلسطيني واصابة 8 آخرين في استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ولفت مراسلنا إلى أن آليات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل في مناطق الوسط ومخيم الشابورة في مدينه رفح، حيث أن هذه الآليات تناور وتتقدم وتشتبك مع المقاومة الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,848 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,459 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمنشآت.

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