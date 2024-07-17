مهاجم منتخب العراق مهند علي ينضم لنادي 'تراكتورسازي' الايراني

العالم-العراق

وانضم علي اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، رسميا إلى صفوف تراكتور الإيراني بعد نهاية عقده مع نادي الشرطة المتوج بلقب دوري نجوم العراق للموسم المنصرم.

ووصل اللاعب صباح اليوم إلى مدينة تبريز الإيرانية، وسيلتحق يوم غد بالتدريبات الجماعية للفريق تحضيرا للموسم الجديد.

وبهذا الانتقال، يكون مهند علي اللاعب العراقي الثالث الذي يلعب في الدوري الإيراني الموسم المقبل، بعد التحاق اللاعبين صفاء هادي ومنتظر محمد.

وسبق لمهند علي ارتداء قمصان فريقي الشرطة والكهرباء في الدوري العراقي، والدحيل والسيلية في الدوري القطري، وبورتيمونينسي في الدوري البرتغالي، وآريس سالونيكي في الدوري اليوناني.

وارتبط اسم "ميمي" بأندية مثل يوفنتوس الإيطالي، وكان يتوقع له الاحتراف في الملاعب الأوروبية، لكن تعرضه لأكثر من إصابة في الركبة خلال احترافه في الدوري القطري، وتراجع مستواه لحد كبير، ما دفعه ذلك للعودة إلى الدروي العراقي، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الإيراني.

وشارك "ميمي" مع المنتخب العراقي في كأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم، وقد سجل هذا المهاجم 20 هدفا في 48 مباراة وطنية.