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بمجلس الامن..لاوروف يعلق على تصريحات بزشكيان حول دول الجوار

بمجلس الامن..لاوروف يعلق على تصريحات بزشكيان حول دول الجوار
الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة بمجلس الامن الدولي على تصريحات الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان حول دول الجوار بعد نتائج الانتخابات المبکرة الرئاسية في ايران.

العالم- اوروبا

وأوضح لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن انه بعد الانتخابات المبكرة في إيران والتصريحات الأولى للرئيس الإيراني بزشكيان، هناك أمل في التقارب بين جميع الدول الخليجية.

وأضاف: "هناك أمل في التقارب لصالح التغلب على التناقضات وانعدام الثقة التي طال أمدها، ولمصلحة توحيد القوى على أساس مقبول عموما، من أجل تحديد معايير الأمن المتبادل بنفسها دون تدخل خارجي".

وأكد أن هذا سيسمح أيضا لدول المنطقة بالعمل معا بشأن القضية الفلسطينية وبناء هيكل من الاستقرار وحسن الجوار.

هذا وأعلن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أنه يعتزم حث الدول العربية على استخدام كافة الأذرع من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

يذكر أن مسعود بزشكيان انتخب رئيساً لإيران بعد استشهاد الرئيس الايراني السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته، يوم 19 مايو الماضي، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية 30 يوليو الجاري.

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