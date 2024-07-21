ما مصير المواطن الايراني 'محمد رضا نوري' المعتقل في العراق؟

العالم - ايران

كاظم غريب آبادي؛ وفي شرحه لوضعية محمد رضا نوري، المواطن الإيراني المسجون في العراق، قال، إن وضع هذا المواطن الإيراني تمت مناقشته مرتين من قبل، هاتفيا وأيضا خلال زيارة السيد رئيس السلطة القضائية إلى العراق في شهر آذار من العام الماضي.

وأضاف: إن الادعاءات والاتهامات الموجهة ضد هذا المواطن الإيراني لا أساس لها من الصحة وفي نفس الإطار والمتابعات فإن الطلب الأمريكي بتسليم هذا المواطن الإيراني لم يحظى بموافقة الجانب العراقي.

وتابع غريب آبادي: بعد أن التقى بي والد السيد نوري قبل بضعة أشهر وشرح لي الوضع غير المناسب، كانت لدي مراسلة مع السيد خالد شواني وزير العدل وحقوق الإنسان في العراق، وطلبت منه اتخاذ الإجراءات اللازمة. لتحسين ظروف السيد نوري وتوفير التسهيلات اللازمة له.

وتابع قائلا : إن اعتقال السيد نوري هو مثال للاعتقال التعسفي ويجب نقله إلى إيران في أسرع وقت ممكن.

يشار الى ان محمد رضا نوري اعتقل وسجن في بغداد منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، ويقال بأن هذا الاعتقال تم من قبل القوات الأمريكية.

*حملة جمع التوقيعات للتحرك السريع للإفراج عن الأسير محمد رضا نوري

يشار الى ان محمد رضا نوري (أبو عباس) هو من قدامى المدافعين عن العتبات المقدسة وهو في أسر الأمريكان في العراق منذ ما يقرب من 400 يوم، ويعيش ظروفا صحية سيئة بسبب التعذيب الذي تعرض له، وبحسب الاتفاق بين البلدين، (إيران والعراق) يجب نقله إلى البلاد باسرع ما يمكن، لكن الحكومة العراقية رفضت نقله بسبب ضغوط الأمريكيين.

حملة جمع التواقيع هي إعلان دعم جماهيري لهذا البطل الوطني؛ كل توقيع مني ومنك يعني خطوة لتقريب اللقاء بين الأم القلقة بابنها الوحيد...

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