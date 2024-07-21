بعد انسحابه من السباق الرئاسي بايدن يعلن دعمه لهذا المرشح..

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وأضاف بايدن : "اليوم أريد أن أعلن دعمي الكامل لكمالا كمرشحة الحزب الديمقراطي. أيها الديمقراطيون: حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب. دعنا نقوم به."

وأشار بايدن أيضًا إلى أن اختيار هاريس لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2020 كان "أفضل قرار اتخذته على الإطلاق".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد انسحابه من الإنتخابات الرئاسية، المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.