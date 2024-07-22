"مجرم حرب".. هكذا ودع العرب جو بايدن على منصات التواصل

العالم - الأميركيتان

وأعلن بايدن، أمس الأحد، انسحابه من سباق انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، ودعم نائبته كامالا هاريس لتحل محله مرشحةً عن الحزب الديمقراطي. فيما يتقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق كبير في الرهانات بعد أداء بايدن الضعيف في ​​مناظرة الشهر الماضي، وما تبعها من تساؤلات عن مدى كفاءته للترشح. عربياً ناقشت مواقع التواصل هذا الانسحاب، مودّعين بايدن بوصفه بـ"مجرم حرب"، والتعبير عن التشاؤم بغياب أي تغيير في سياسة أميركا الداعمة للاحتلال مهما كان المرشح أو الفائز في الانتخابات.







مواقع التواصل تصف جو بايدن بـ"مجرم الحرب"

غرّد عمرو: "مجرم الحرب بايدن قاتل أطفال ونساء وشيوخ غزة إلى مزبلة التاريخ". وغرّد عماد​: "سيذكره التاريخ بشريك الإبادة في غزة. هذا أكبر إنجازاته في السنوات الأربع". فيما قارن سامي عطية بين انسحاب بايدن والوضع في دول أخرى مغرّداً: "حتى مجرم الحرب بايدن قدّم مصلحة بلده على مصالحه الشخصية وقرّر عدم الترشح، أما في أماكن أخرى من العالم فلتسقط الدولة كلها ونبيعها بالقطعة لأحافظ على كرسي في وطن ضائع".





وكتبت نجوى: "ذهب بايدن وبقيت حماس، ذهب بايدن وبقيت غزة، ذهب بايدن وبقي السنوار". وتفاءل جابر الحرمي: "ذهب بايدن وبقيت غزة، وسيلحقه نتنياهو، وستبقى غزة، وسيزول الكيان الصهيوني، وستعود فلسطين. حقيقة لا نشك فيها أبداً. إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً". فيما تشاءمت آية عودة: "صباح الخير. رسمياً بايدن كِش مَلك، ولكن رحل مُجرم حرب وسيأتي مُجرم حرب آخر. هذه خلاصة السياسة الأميركية"، وكذلك أماني عيد التي دوّنت: "غزة أبيدت. استشهد أطفالها وشبابها وكبارها ونساؤها وشيوخها. هل رحيل بايدن سيعيد أفراد أسرتي الذين قتلهم؟ هل سيحاكَم على جريمته؟ هل سيعيد للأطفال أمهم؟ رحل مجرم وسيأتي سفاح".





وغرّد يحيى اليماني: "تنحى مجرم الحرب جو بايدن عن السباق الرئاسي.. ولكن ستبقى لعنة غزة ودماء أطفالها تطارده إلى يوم القيامة. دماء الشعب الفلسطيني في غزة هي من أسقطت مجرم الحرب بايدن". وكتبت بيسان طراف: "رحل مجرم الحرب ملعوناً إلى يوم الدين، ويداه ملطختان بدماء أطفال غزة ونسائها وشبابها وشيوخها. رحل جو بايدن منبوذاً كما رحل غيره، وحدها غزة باقية كالصخرة صامدة بأهلها ومقاومتها، غزة العِزّة أكبر منك ومن بلادك ومن إسرائيل وأدواتها بشموخها وكبريائها وستنتصر بقوة الله وبأس رجالها".



