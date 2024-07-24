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الشرطة الألمانية تداهم المركز الإسلامي في هامبورغ

الشرطة الألمانية تداهم المركز الإسلامي في هامبورغ
الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

حظرت وزارة الداخلية الألمانية، أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ استمرارا للمزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد هذه المؤسسة الإسلامية وداهمت الشرطة الألمانية مبنى هذا المرکز.

العالم - ايران

وحظرت الحكومة الألمانية، "المركز الإسلامي في هامبورغ" والمؤسسات التابعة له في فرانكفورت وميونيخ وبرلين كما سيطال الحظر منظمات عدة تعمل تحت مظلة المركز، منها أربعة مساجد للشيعة.

وداهمت الشرطة الألمانية هذا المبنى وصادرت ممتلكاته منذ صباح اليوم الأربعاء.

وتزعم وزارة الداخلية الألمانية أن المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) يسعى لتحقيق أهداف الإسلام المتطرف.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن السلطات الألمانية في ثماني ولايات ألمانية فتشت اليوم الأربعاء 53 مبنى تابعا لهذه المؤسسة بأمر قضائي.

کما زعمت هذه الوزارة أن هذا المركز يعمل كممثل مباشر للقيادة الإيرانية ويسعى إلى إنشاء ثورة إسلامية في ألمانيا.

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