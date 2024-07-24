شاهد/ إنطلاق مشاية الاربعين صوب كربلاء..من البحر إلى النحر

العالم - العراق

يأتي ذلك في وقت أتمت فيه المواكب الشعبية والمؤسسات الحكومية استعدادها لاستقبال الحشود الزائرة وتقديم الخدمات لها.

وتحت شمس حارقة وفي أجواء شديدة الحرارة، بدأ زوار الأربعين مسيرهم إلى قبلة الأحرار مدينة كربلاء المقدسة، فمنطقة رأس البيشة في قضاء الفاو أقصى جنوب العراق تعتبر المحطة الرئيسة لانطلاق الزائرين نحو مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) للمشاركة في مراسم أربعينية في العشرين من صفر المقبل.

يحدث هذا في وقت استنفرت المواكب الحسينية جهودها لتقديم جميع أنواع الخدمات لزوار الأربعين، خاصة مع التوقعات الرسمية بدخول ملايين الزائرين من خارج العراق.

الطريق يمتد من "راس البيشة"، لأكثر من 600 كيلومتر ودرجات الحرارة تتعدى الـ50 مئوية ومع ذلك يحرص زوار الأربعين على الإنطلاق من أبعد نقطة حدودية في جنوب العراق سيرا على الأقدام إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين (سلام الله عليه).