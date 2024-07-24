السعودية تعلق على اتفاق خفض التصعيد باليمن

العالم - اليمن

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانس جروندبيرغ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م بشأن هذا الاتفاق على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأكدت الخارجية "دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن ولشعبه الشقيق" مشيرة إلى "استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة".

وأعربت الخارجية عن تطلعها إلى "أن يسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن".

وأمس الثلاثاء صرح غروندبرغ بأن الحكومة اليمنية في صنعاء والحكومة في جنوب اليمن اتفقتا على تدابير لوقف التصعيد في "القطاع المصرفي والنقل الجوي".

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن "22 يوليو أبلغت الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن أربعة نقاط".

وأشار غروندبرغ إلى "الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق".

جدير بالذكر ان السعودية قادت تحالفا ضد اليمن، استمر 8 أعوام، سقط خلاله عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم العظمى من المدنيين، وتدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية بشكل كبير وكارثي.