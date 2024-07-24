نائب ديمقراطي: "خطاب نتنياهو لم يكن صادقا"

العالم-الامريكيتان

وأضاف نادلر في حديث لشبكة msnbc أن نتنياهو لا يبذل أي جهد يذكر لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قبضة حركة حماس.

وعلق النائب على خطاب رئيس وزراء الاحتلال قائلا: " خطاب نتنياهو لم يكن صادقا وحضرته احتراما لإسرائيل وليس دعما له، فهو يواصل وضع العراقيل أمام اتفاق الرهائن ولهذا يتظاهر الإسرائيليون ضده".

وشدد على أن نتنياهو يعلم أنه سيواجه تحقيقات قضائية بمجرد انتهاء الحرب لذا يريد استمرارها لأطول فترة ممكنة لتجنب المحاكمة.

وفي ذات السياق قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، إن "خطاب نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس".

وأضافت بيلوسي أن: "عائلات الرهائن تطالب بصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة أبنائها ونأمل أن يخصص نتنياهو وقته لتحقيق ذلك".

فيما قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، إن "الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو في منصبه ولذلك جاء إلى الكونغرس للقيام بحملة انتخابية".

وأضاف أن "جميع المنظمات الإنسانية تؤكد أن عشرات آلاف الأطفال يواجهون المجاعة لأن حكومة نتنياهو تمنع المساعدات".

وخلص ساندرز قائلا: "نتنياهو ليس مجرم حرب فقط بل هو كذاب أيضا".

وألقى نتنياهو مساء الأربعاء، خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.

في حين اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء الأربعاء، أن كلمة نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي عبارة عن وصمة "عار".