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للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. قصف قاعدة 'كونيكو' الأميركية بدير الزور

للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. قصف قاعدة 'كونيكو' الأميركية بدير الزور
الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

استهدف قصف صاروخي، ليل السبت - الأحد، القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" للغاز في دير الزور، في شرقي سوريا.

العالم - سوریا

وأضاف المصدر أنّ دوي انفجارات سُمع في محيط حقل "كونيكو" من جراء استهداف القاعدة بصلية صاروخية، ليرتفع عدد الاستهدافات ضدّ القاعدة، خلال 24 ساعةً، إلى 3.

وحلّق الطيران المروحي الحربي والمروحي الأميركي في أجواء ريف دير الزور الشرقي والمنطقة التي تقع فيها القاعدة، شمالي دير الزور، بعد القصف الصاروخي.

كذلك، أطلقت القوات الأميركية القنابل المضيئة في الأجواء المحيطة بالقاعدة.

يُذكر أنّ صليات صاروخيةً استهدفت القاعدة خلال ساعات الفجر الأولى من السبت لمرتين

وشددت المصادر الميدانية على أنّ الصواريخ أصابت القاعدة، موضحةً أنّ القصف تزامن مع غارةٍ نفّذها الطيران الأميركي، واستهدفت حي الجورة في محيط دير الزور.

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