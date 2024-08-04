كوريا الجنوبية تتألق في منافسات القوس والنشاب

العالم - أولمبياد 2024

وتابع برنامج اولمبياد 2024 علی شاشة قناة العالم، اخر مستجدات النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

الكورية الجنوبية ليم سيهيون تابعت هيمنتها في منافسات رماية القوس والسهم بأولمبياد باريس بعد فوزها بالميدالية الذهبية لفئة فردي السيدات.

من جهة أخرى وضعت الفرنسية ليزا باربلين حداً لهيمنة كوريا الجنوبية على المنافسات باحرازها الميدالية البرونزية بفوزها على الكورية جيون هيونيونغ في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي الرماية، أحرزت الكوريةُ الجنوبية جيين يانغ ذهبيةَ الرماية بالمسدس من مسافة خمسة وعشرين متراً، متفوقة على الفرنسية كاميل جيدرزيفسكي التي ظفرت بالميدالية الفضية، وهي أول ميدالية لفرنسا في منافسات الرماية بالأولمبياد الحالية، فيما آلت الميداليةُ البرونزية للمجرية فيرونيكا ميجر. هذا وأنهت الايرانية هانیة رستمیان مشوارها في الالعاب بحلولها في المركز السادس.

الألماني أوليفر تسايدلر احرز ذهبيةَ فردي الرجال في التجذيف وتقدم بفارق أكثر من خمس ثوان على المشارك تحت العلم المحايد ياهوني زالاتي الذي نال الفضيةَ، في حين ظفر الهولندي سايمون فان دورب بالميدالية البرونزية. ولدى السيدات أحرزت الهولنديةُ كارولين فلورين المركز الأول متقدمةً على النيوزيلندية إيما تويغ والليتوانية فيكتوريا سنكوتي على التوالي.

اما في التنس الزوجي للرجال، فقد فاز الثنائي الاسترالي جان بيرس ومات إيبدن بالميدالية الذهبية بفوزه على الثنائي الامريكي المكون من راجيف رام وأستين كرايتشيك في المباراة النهائية.