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شاهد/كامالا هاريس تصف نفسها بمصطلح مثير للجدل

الأربعاء ٠٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو قديم للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس أثناء حديثها عن نفسها.

العالم- الامريكيتان

وتقول كامالا البالغة من العمر 59 عاما في الفيديو: "بصفتي امرأة، هناك توازن يجب إيجاده بين أن أكون قوية وأن أكون وقحة"، لتنخرط في موجة من الضحك الهستيري.

وأثارت كلمة "Bitch" التي وصفت كامالا نفسها بها جدلا بين النشطاء، حيث تختلف ترجمتها حسب سياق الجملة، فهي تعني "عاهرة" وتعني "وقحة" وتعني أيضا "قاسية" و"شرسة".

لكن عدم التوازن الذي ظهر على المرشحة الديمقراطية بعد قولها تلك الكلمة، جذب اهتمام النشطاء الذين انتقدوا طريقة كلامها وعدم حسن اختيارها لألفاظها وخاصة عدم حرفيتها باعتبارها مسؤولة في الدولة تتقلد منصبا مهما.

وفازت كامالا هاريس بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر أن تجرى في 5 نوفمبر المقبل.

وهاريس ابنة مهاجرين، ارتقت في صفوف السياسة وإنفاذ القانون بولاية كاليفورنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ويأتي فوزها بترشيح الحزب بعد أكثر من 4 سنوات على فشل محاولتها الأولى في الترشح للرئاسة.

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