رئيس تونس قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة احمد الحشاني

العالم - تونس

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب عبر صفحتها الرسمية فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد استقبل ظهر اليوم (أمس الاربعاء) بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني.

ولم تقدم الرئاسة التونسية المزيد من التفاصيل بشأن هذا القرار الذي يأتي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.

وكان جرى تعيين الحشاني في المنصب في أغسطس/آب من العام الماضي. وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال الحشاني في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من القضايا على الرغم من التحديات العالمية بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة.

وتأتي الإقالة وسط استياء شعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من مناطق البلاد. وبينما تقول الحكومة إن تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية، ويقول إن السدود ممتلئة.

وتقول وزارة الفلاحة من جانبها إن نسبة امتلاء السدود حرجة للغاية ووصلت إلى 25%.