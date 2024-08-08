فيديو خاص: ما هو لغز المناشير التي يلقيها الاحتلال على قطاع غزة؟!!

واضاف مراسلنا ان الاحتلال كان قد حذر عبر مناشير والسوشال ميديا من ان هذه المناطق ستكون مناطق عمليات خطيرة ويجب النزوح منها.

واستشهد 13 فلسطينيا على الأقل، وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة منازل في قطاع غزة.

واستشهد 12 فلسطينياً، واُصيب آخرون إثر استهداف منازل في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد شخص، واُصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية في محيط سوق اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبا أُصيب فلسطينيان جراء غارة استهدفت منزلا وسط بلدة عبسان.

من جهتها، أعلنت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي الإغاثية استشهاد أحد موظفيها الفلسطينيين، متأثراً بإصابته في قصف اسرائيلي قرب دير البلح وسط القطاع.

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