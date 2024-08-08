فيديو خاص: يفضح دور اسرائيل في الشغب الاخير في لندن!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف الزين ان البروفيسور ديفيد ميلر استاذ العلوم السياسية في جامعة بريستول اتهم بصراحة اسرائيل بأن لها دورا في شحن اليمين المتطرف للقيام بهذه الاضطرابات المعادية للاسلام والمسلمين لمعاقبتهم على دورهم في تنظيم التظاهرات الداعمة لغزة والمنددة بجرائم اسرائيل.

وقال الزين نشهد منذ اسبوع في بريطانيا حراكا غير طبيعي واضطرابات عنصرية يقوم بها اليمين المتطرف من أعمال عنف وبلطجة ضد المهاجرين المسلمين والعرب والاجانب.

وتصاعدت في بريطانيا حدة أعمال الشغب من قبل اليمين المتطرف ضد المهاجرين والجالية المسلمة وطالبي اللجوء.

ووصفت الشرطة البريطانية الوضع بالسيّئ، وأعلنت الكشف عن أكثر من مئة مخطط لأعمال عنف، وأكدت استعدادها التام لمواجهة هذه الأعمال، مشيرة الى نشر 6 آلاف ضابط مدرب على التعامل مع الفوضى في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، دعا عمدة لندن صادق خان الى نبذ الكراهية، وحث الناس على العناية بأصدقائهم وجيرانهم في ظل أعمال الشغب العنيفة، ودان الفوضى والعنصرية التي شهدتها الشوارع.

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