وقال راجاجوبال في تصريحات صحفية إن كل مبنى في قطاع غزة تعرض للقصف مرة واحدة على الأقل.

وأضاف: "أقول لإسرائيل أوقفوا هذه الجرائم، وحاسبوا الجنود وضعوا حدا للحرب".

وأكد أن هناك حاجة ملحة لنقدم للشعب الفلسطيني الملاجئ والطعام والماء والصحة. مشيرا إلى أن "الوكالات الأممية حاولت توفير معدات طبية، لكن عراقيل إسرائيل لم تساعد".

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه المدمر على قطاع غزة الذي خلف 39699 شهيدا و91722 مصابا في آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع، معظمهم أطفال ونساء، متجاهلا (جيش الاحتلال) قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع.