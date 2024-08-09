ما هو موقف كامالا هاريس من 'إسرائيل' و'نتنياهو'؟

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وقال جوردون في منشورٍ له في موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن هاريس لا تؤيد وقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" كوسيلةٍ للضغط على إدارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بشأن الحرب على قطاع غزة.

وزعم أن "واشنطن ستواصل العمل على حماية المدنيين في قطاع غزة، ودعم القانون الإنساني الدولي".

وكان ناشطون وديمقراطيون تقدميون حاولوا "الضغط على هاريس لتبني موقف أكثر حزماً من الرئيس جو بايدن بشأن الحرب على غزة، ولا سيما بعد أن انسحب بايدن من سباق الرئاسة، وأصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية".

وعلى الرغم من محاولات الديمقراطيين فإن هاريس استخدمت أحياناً خطاباً أكثر قوة من بايدن بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولكن خطابها لم ينحرف عن الجهود الأوسع لدعم كيان "اسرائيل" المحتل.

وأمس الخميس، تحدثت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن أن هاريس، لا تنوي مناقشة حظر الأسلحة على "إسرائيل" مع المؤيدين التقدميين، بل إنها ستعمل دائماً على "ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، وكذلك "ستركز على تأمين وقف إطلاق النار وعقد اتفاق تبادل أسرى".

يُشار إلى أن واشنطن هي الداعم العسكري والسياسي الأكبر للكيان "الإسرائيلي"، وخصوصاً مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمارٍ هائل ومجاعة وأمراض وأوبئة.