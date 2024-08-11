اجتماع في طهران يبحث السعي لإلغاء دولرة التجارة العالمية

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الاجتماع الدولي لنموذج محاكاة وزراء الاقتصاد والمالية لمجموعة بريكس في مركز الدراسات الاستراتيجية للخارجية الايرانية بحضور المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية وفرق أكاديمية محلية وأجنبية بهدف توفير تجربة محاكاة لسياسات دول البريكس واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية بما يسمح بتولي ممثلي دول بريكس المشاركة في المفاوضات وعمليات صنع القرار كالتي تحدث في الدبلوماسية الدولية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، احسان خاندوزي:"من أفضل الطرق لإجراء حوارات بناءة بين الدول التي تناقش القضايا الخلافية في الاتفاقيات الإقليمية والدولية هو التركيز على تدريب جيل من الناشطين في مجالات السياسة الدولية والتجارة والاقتصاد حتى يتمكنوا من المناقشة والتفكير في الحلول للقضايا المهمة لتلك الاتفاقيات. وه‍ذا الاجتماع عقد لهذا الغرض ليتعرف المشاركون ومنهم طلاب الجامعات على مجموعة البريكس اكثر فاكثر".

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنّ البنية التحتية الحالية للاقتصاد العالمي أصبحت في جعبة القوى الغربية التي حوّلت بالفعل هياكل الاقتصاد العالمي إلى سلاح ضد المنافسين. وإن اعتماد الدول على عملة محددة في التبادلات، أدى الى وقوع اقتصاد العديد من الدول في أسر الدولار، وإذا لم يكن هناك حل سريع، فإن ذلك سيزيد من غرق اقتصاد الدول في المستنقع، لذا فإن السعي لإلغاء دولرة التجارة العالمية هي رغبة جميع دول العالم والدول المستقلة.

وقال السفير البرازيلي في طهران، ادواردو غراديلونه:"اقامة هذه الاجتماعات لها اهمية كبيرة ليتعرف المشاركين على انجازرات وفعاليات مجموعة البريكس. ان موضوع عدم استخدام عملة الدولار قد طرح في اجتماعات مختلفة وكذلك في هذا الاجتماع ويدرس من قبل مجموعة دول بريكس للخروج من هذه العملة والوصول الى عملة مشتركة وموحدة بين الدول المستقلة".

وبحسب المشاركين يتعين على مجموعة البريكس زيادة زخم إجراءاتها لإجراء التبادلات باعتماد العملات الوطنية واستخدام العملات الرقمية، وإطلاق منصات مصرفية مشتركة وبرامج مراسلة، وإعادة التأمين، وإنشاء هياكل مصرفية مالية جديدة، وغيرها من هذا القبيل.

نموذج محاكاة دول البريكس الاقتصادي يشكل تجربة وفرصة حقيقية للمشاركين لفهم التحديات والفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها دول المجموعة.