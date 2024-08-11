شولتس يدعو نتنياهو لوقف 'العنف الانتقامي'

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وأبلغ شولتس نتنياهو وفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أنه آن الأوان لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "هآرتس" أنه "كما هي العادة مع الأمريكيين، تتضمن الجهود الاميركية الاخيرة العديد من التعهدات لكلا الجانبين، والترويج المتفائل - الذي لا تتضح علاقته بالواقع تماما - فضلا عن بعض التهديدات". ولا تبدو فرص نجاح هذه الخطوة، بعد العديد من الإخفاقات على مدى الأشهر الثمانية الماضية، عالية في الوقت الحالي، وفق الصحيفة ومع ذلك، تحاول الولايات المتحدة على الأقل منع الانزلاق إلى حرب إقليمية.

والخميس، أعلن مكتب نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إسرائيلي إلى اجتماع في 15 أغسطس الذي دعا إليه قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر في بيان ثلاثي.