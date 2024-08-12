حماس توجه طلبا للوسطاء بشأن صفقة وقف اطلاق النار.. ما هو؟

العالم - فلسطين

أحداث وتطورات متسارعة تسبق اجتماع أطراف الوساطة الثلاثة، الأميركية والقطرية والمصرية، لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

حركة حماس تطالب الوسطاء الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه الحركة مطلع يوليو/ تموز الماضي، استنادا لرؤية الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن. وتطالب بإلزام الاحتلال بذلك بدل الذهاب لجولات مفاوضات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

هذه المطالب تأتي في وقت يستعد فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون المنطقة بريت ماكغورك للقاء مسؤولين مصريين وإسرائيليين لحسم النقاط العالقة بشأن مشروع خاص بالحدود بين مصر وقطاع غزة. فيما ابلغت واشنطن تل ابيب بحسب شبكة "سي ان ان" ان الوقت حان للتوصل لاتفاق لتجنب حرب اقليمية.

حيث اعتبر الرئيس الامريكي جو بايدن انه مازال يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة ممكن وقابل للتطبيق مؤكدا أن إدارته تعمل على مدار الساعة لوقف التصعيد في المنطقة.

تفاؤل الأمريكي يقابله ما كشفت عنه القناة ال13 الاسرائيلية نقلا عن مسؤول امني كبير ان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ليس واثقا بفريق التفاوض وإن المجلس السياسي والأمني لم يناقش الخميس الماضي صفقة الأسرى، ولم تتم دعوة وفد التفاوض، بحسب هيئة البث الاسرائيلية وفي ظل غياب الالتزام الاسرائيلي قلل محللون سياسيون من احتمالية نجاح جولة الخميس للتوصل لاتفاق يفضي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل.