غانتس: نتنياهو والكابينت غير مؤهلين لأداء مهامهما

العالم - فلسطين

قال غانتس لإذاعة “103 إف إم” الصهيونية، وهو زعيم حزب “معسكر الدولة” المعارض: “لا أرغب في رؤية هذه الصراعات مستمرة، فهي لا تخدم هذا ولا ذاك”.

وأضاف في إشارة إلى نتنياهو: “مجلسه الوزاري (الكابينت) غير مؤهل للقيام بمهمته، وحكومته غير مؤهلة لتحقيق هدفها (في إشارة إلى ما يسمى النصر المطلق واستعادة الأسرى في غزة)، عليه أن يرتب الأمور، هذه وظيفته”.

وأعرب غانتس عن تأييده “التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة”.

وتابع: “لا ينبغي لنتنياهو أن يخاف، لقد كان هنا عندما تم أخذهم (الأسرى)، ويجب أن يكون هنا عندما يعودون”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، تسريبات لاجتماع غالانت بأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كشفت عن خلافه الشديد مع نتنياهو وتبادل للاتهامات بينهما.

وخلال الاجتماع اعتبر غالانت أن شعار نتنياهو بشأن “النصر المطلق” في الحرب، هو “محض هراء وثرثرة”، متحدثا لأول مرة عن أن “إسرائيل هي من تعرقل الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى”، وفق هيئة البث الصهيونية.