شاهد.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة جديدة

العالم - خاص بالعالم

فعلى الارض اعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعات حاولت التوغل داخل الأراضي الروسية غربي مدينة أناستاسيفكا وجنوب شرق بلدة كاوشوك.

وتحدثت الوزارة عن مقتل نحو ثلاثة آلاف عسكري أوكراني، وتدمير 41 دبابة، و260 مدرعة، وأربع منصات للدفاع الجوي، وست راجمات صواريخ، بينها ثلاث من طراز 'هيمارس' الأمريكية في كورسك.

وفي تطور آخر، تقدمت القوات الروسية نحو مدينة بوكروفسك التي تعد معقلا دفاعيا رئيسيا لأوكرانيا، ومركزا لوجستيا مهما في منطقة دونيتسك الشرقية، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى حث المدنيين على الفرار من المدينة.



هذا واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لمهاجمة محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك، وهو ما نفته كييف ووصفت الاتهامات بالدعاية المجنونة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة تاس للأنباء أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق خارج المحطة، ما عرض موظفيها للخطر.

وعلى المقلب الأوكراني، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني عزز مواقعه، وواصل تقدمه في كورسك الروسية بعد نحو أسبوعين من التوغل في المنطقة.

وأكد الجيش الأوكراني السيطرة على أكثر من ثمانين تجمعا سكنيا على مساحة تزيد على ألف ومئة وخمسين كيلومترا مربعا في كورسك منذ السادس من آب/ أغسطس، في أكبر عملية توغل داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق توغله لمسافة خمسة وثلاثين كيلومترا في منطقة كورسك.

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